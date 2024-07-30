Знаю, кому не надо жать руку, – Харлан об объятиях с "экс-российкой" Баштой

В 1/8 финала Ольга Харлан соревновалась с представительницей Азербайджана, Анной Баштой, которая ранее выступала за сборную России. После победы украинка пожала руку россиянке и даже обняла ее.

В понедельник, 29 июля, состоялись соревнования по фехтованию, по результатам которых Ольга Харлан завоевала бронзовую олимпийскую медаль. В 1/8 финала украинка одолела Анну Башту, которая ранее выступала под российским флагом.

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Как Харлан прокомментировала объятия с россиянкой

Анна Башта является азербайджанской фехтовальщицей российского происхождения. До 2018 года она представляла сборную России, в составе которой стала серебряным призером чемпионата мира в команде.

Украинка объяснила свое решение, отметив, что Башта начала представлять Азербайджан еще до начала полномасштабного вторжения.

Она с 2019 года представляет Азербайджан, и поверьте: я знаю, кому не надо жать руку. Она мне вчера пожелала "золото", и это очень приятно,

– рассказала фехтовальщица.

Именно Ольга Харлан в 2023 году отказалась поздравить рукопожатием россиянку Анну Смирнову. За это украинка получила черную карточку на чемпионате мира.



Ольга Харлан выставила саблю перед Анной Смирновой / Фото Getty images

Отметим, что "бронза" Ольги Харлан стала первой медалью для Украины на Олимпийских играх-2024.