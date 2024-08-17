Ольга Харлан посетила родную Николаевщину и встретилась со звездным главой ОВА

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан приехала с визитом в Николаевскую область. В частности она встретилась с председателем ОВА.

На Олимпиаде-2024 Ольга Харлан завоевала золотую и бронзовую медали. Недавно спортсменка с наградами вернулась в Украину.

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Харлан на Николаевщине

Спортсменка после возвращения из Парижа посетила родную Николаевскую область и встретилась с председателем ОВА, Виталием Кимом. Соответствующее фото Ольга разместила в своих инстаграм-сторис.



Ольга Харлан и Виталий Ким / Фото из сторис фехтовальщицы

Председатель Николаевской ОВА в своем телеграм-канале также поделился фото со спортсменкой. В частности он сообщил, что поговорили с ней по-простому о развитии спорта в области и поддержке фехтования.

Ольга Харлан в Николаевской ОВА: фото из телеграм-канала Виталия Кима

Напомним, что Ольга Харлан стала самой титулованной спортсменкой самой титулованной спортсменкой в Украине. За время выступлений на Олимпиадах, кроме Токио, фехтовальщица получила 6 медалей.