Не представляю, как стоять рядом с представителями России: Харлан разнесла скандальное решение МОК

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан осудила рекомендацию МОК по участию российских и белорусских спортсменов в соревнованиях. Такими решениями Комитет только подыгрывает странам-агрессорам.

Исполком Международного олимпийского комитета пошел на встречу странам-агрессорам и рекомендовал допустить российских и белорусских атлетов к соревнованиям. Ведущие спортсмены из разных стран мира высказали свои мнения по поводу скандального решения МОК.

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Представители агрессоров не должны быть на Олимпиаде-2024

В ходе совместной пресс-конференции свою позицию высказала олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан. Выдающаяся спортсменка не может смириться с мнением, что ей придется встречаться на спортивных площадках с представителями стран-террористов.

"Для каждого спортсмена – Олимпиада это главный старт в карьере. Для кого-то Париж-2024 может стать первыми Играми, для кого-то – последними… Мне трудно смириться с мнением, что туда поедут представители стран-агрессорок, а нас там не будет. Мы заслуживаем того, чтобы соревноваться в Париже-2024 в любом случае.

С другой стороны, мы должны сделать все возможное, чтобы тех, кто развязал войну и использует спорт в целях своей пропаганды, там не было. Как украинская спортсменка я хочу выступать на Олимпиаде, как гражданка Украины я даже не представляю, как стоять рядом с представителями РФ и РБ, зная, что они поддерживают войну или отмалчиваются, или больше представляют армейские структуры. Национальному олимпийскому комитету, нашему правительству и федерациям предстоит принять очень тяжелое решение", – сказала Харлан.

FIE больше волнуется за россиян и белорусов

В начале марта Международная федерация фехтования приняла позорное решение допустить россиян и белорусов к своим соревнованиям. По словам Ольги Харлан, Федерация больше заботится об агрессоре, чем об украинцах, пострадавших от войны.

Что меня удивило больше всего, это то, что я не услышала никаких слов в поддержку украинских фехтовальщиков или нашей федерации, что диссонировало с заявлением Международного олимпийского комитета о солидарности с Украиной, которое мы действительно испытывали. Зато уже на второй минуте выступления исполняющего обязанности президента FIE Эммануэля Кациадакиса, я услышала о том, что при необходимости они будут менять места проведения соревнований, если организаторы не смогут гарантировать в них участие россиянам и белорусам. Уже тогда я поняла: то, во что я не хотела и не могла поверить, ведь война продолжается и дальше погибают в этой войне, произойдет,

– рассказала олимпийская чемпионка.

Однако украинские спортсмены не собираются молча терпеть позорные решения спортивных федераций.

Последнее решение Исполкома МОК, как и FIE, вызывает очень много вопросов у меня, как у представительницы сборной Украины. Одно понятно уже сейчас, мы не должны молчать, должны сделать все, чтобы нас услышали,

– сказала Харлан.

Отметим, что пока МОК не принял окончательное решение об участии россиян и белорусов в Олимпийских играх. Как отметил Томас Бах, Комитет рассмотрит вопросы участия спортсменов стран-агрессоров за год до начала соревнований.