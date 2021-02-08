Никогда в это лезть не буду: Ольга Харлан из-за горького опыта зареклась идти в политику
Самая титулованная фехтовальщица Украины Ольга Харлан оценила свои шансы пойти в политику. В пассиве украинки уже есть одна неудачная попытка стать депутатом.
Источник:Инастагрм Ольги Харлан
30-летняя Харлан зареклась, что из-за неудачного опыта больше никогда не будет пробовать свои силы в политике.
Кстати Харлан снова намекнула на завершение карьеры
У меня был опыт. Это было давно, и можно сказать, что это был горький опыт. Я дала себе установку, что никогда в это лезть не буду. Есть люди, которым это более интересно, и они в этом больше понимают,
– сказала Харлан во время общения с Жаном Беленюком.
Достижения Харлан
- Харлан – олимпийская чемпионка 2008 года в командном первенстве, серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (командная сабля), бронзовый призер Олимпиады 2012 и 2016 годов в индивидуальной сабли.
- Также Харлан титулованная фехтовальщица в истории чемпионатов мира в индивидуальной сабли. Она четыре раза становилась чемпионкой, что является рекордом.
- Дважды Харлан становилась чемпионкой мира в командной сабли. Ольга еще 9 раз поднималась на подиум чемпионатов мира – 7 раз как серебряный призер и дважды – как бронзовый.
Поделиться новостью
Выбор редакции
-
Приедет ли Илон Маск в Украину и полетит ли украинец на Луну: интересные ставки от букмекеров2 февраля , 12:05
-
Это все бред: Селезнев впервые прокомментировал скандальное отчисление из Колоса1 февраля , 19:13
-
Международная федерация хоккея решила судьбу перенесенного чемпионата мира из Беларуси1 февраля , 20:20