Самая титулованная фехтовальщица Украины Ольга Харлан оценила свои шансы пойти в политику. В пассиве украинки уже есть одна неудачная попытка стать депутатом.

30-летняя Харлан зареклась, что из-за неудачного опыта больше никогда не будет пробовать свои силы в политике.

Кстати Харлан снова намекнула на завершение карьеры

У меня был опыт. Это было давно, и можно сказать, что это был горький опыт. Я дала себе установку, что никогда в это лезть не буду. Есть люди, которым это более интересно, и они в этом больше понимают,

– сказала Харлан во время общения с Жаном Беленюком.

Внимание. Харьковская фехтовальщица была кандидатом в депутаты на выборах 2012 года. Олимпийская чемпионка была №194 в списке "Партии регионов". В итоге "Партия регионов" одержала победу на выборах. В Верховную Раду прошли 186 представителей "Партии регионов".

Достижения Харлан