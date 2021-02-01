Источник: Red Bull

Харлан сказала, что может завершить карьеру после Олимпийских игр-2020 в Токио. Игры пройдут в июле-августе 2021 года.

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Думаю, я решу после Токио, посмотрю на результаты и свои чувства. Я хочу немного нормальной жизни. Создать семью и жить как нормальный человек,

– сказала Харлан.

Решение касательно карьеры Харлан приходится принимать не впервые. После Олимпиады в Рио-2016 Ольга решила не уходить из спорта.

В апреле 2020 года Харлан уже размышляла о завершении карьеры. Тогда украинка также заявляла, что решающими для нее станут Олимпийские игры в Токио.

Достижения Харлан

Ольга – одна из самых титулованных спортсменок Украины. Харлан – олимпийская чемпионка 2008 года по командном первенстве, серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (командная сабля), бронзовый призер Олимпиады 2012 и 2016 годов в индивидуальной сабле.

Четыре раза Харлан становилась чемпионкой мира в индивидуальной сабле, еще дважды – в командной. Украинка стала первой саблисткой в ​​истории, в активе которой 4 индивидуальных золота чемпионатов мира.

Харлан еще 9 раз поднималась на подиум чемпионатов мира – 7 раз как серебряный призер и дважды – как бронзовый.