Ніколи в це лізти не буду: Ольга Харлан через гіркий досвід зареклася йти в політику
Найтитулованіша фехтувальниця України Ольга Харлан оцінила свої шанси піти в політику. У пасиві українки вже є одна невдала спроба стати депутаткою.
Джерело:Інастагрм Ольги Харлан
30-річна Харлан запевнила, що через невдалий досвід більше ніколи не буде пробувати свої сили в політиці.
До речі Харлан знову натякнула на завершення кар'єри
У мене був досвід. Це було давно, і можна сказати, що це був гіркий досвід. Я дала собі установку, що ніколи в це лізти не буду. Є люди, яким це більш цікаво, і вони в цьому більше розуміють,
– сказала Харлан під час спілкування з Жаном Беленюком.
Досягнення Харлан
- Харлан – олімпійська чемпіонка 2008 року у командній першості, срібна призерка Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро (командна шабля), бронзова призерка Олімпіади 2012 та 2016 років в індивідуальній шаблі.
- Також Харлан найтитулованіша фехтувальниця в історії чемпіонатів світу в індивідуальній шаблі. Вона чотири рази ставала чемпіонкою, що є рекордом.
- Двічі Харлан ставала чемпіонкою світу у командній шаблі. Ольга ще 9 разів підіймалася на подіум чемпіонатів світу – 7 разів як срібна призерка і двічі – як бронзова.
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