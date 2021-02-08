Найтитулованіша фехтувальниця України Ольга Харлан оцінила свої шанси піти в політику. У пасиві українки вже є одна невдала спроба стати депутаткою.

30-річна Харлан запевнила, що через невдалий досвід більше ніколи не буде пробувати свої сили в політиці.

До речі Харлан знову натякнула на завершення кар'єри

У мене був досвід. Це було давно, і можна сказати, що це був гіркий досвід. Я дала собі установку, що ніколи в це лізти не буду. Є люди, яким це більш цікаво, і вони в цьому більше розуміють,

– сказала Харлан під час спілкування з Жаном Беленюком.

До уваги. Харківська фехтувальниця була кандидатом в депутати на виборах 2012 року. Олімпійська чемпіонка була №194 у списку "Партії регіонів". У підсумку "Партія регіонів" здобула перемогу на виборах. До Верховної Ради пройшли 186 представників від "Партії регіонів".

Досягнення Харлан