Олега Верняева дисквалифицировали на четыре года из-за положительного допинг-теста

Украинский олимпийский чемпион и чемпион мира Олег Верняев получил дисквалификацию на 4 года за положительный допинг-тест. Об этом сообщил сам спортсмен.

По словам Верняева, в одном из его допинг-тестов нашли мельдоний. Срок дисквалификации – 4 года и начинается с ноября 2020 года.

К слову Олимпийская надежда Украины Верняев пропустит Олимпийские игры

Решение относительно Олега Верняева принимал Арбитраж GEF. Его можно обжаловать в CAS, что и планирует делать украинский спортсмен.

"Как запрещенный препарат попал в мой организм? Почему это произошло в период, когда не было серьезных международных стартов и тренировки проходили в облегченном режиме? Почему только один тест дал положительный результат, а ни один из почти десятка следующих тестов не подтвердил наличие запрещенного вещества?" – резюмировал Верняев.

Что известно об отстранении Верняева

В начале января появилась неожиданная информация об отстранении Верняева. Олег не сможет принимать участие в соревнованиях до конца завершения расследования. Дело может касаться и допинга, однако точной информации пока нет.

Сам спортсмен и его тренер никак не комментируют такую ​​дисквалификацию. Гимнаст продолжает тренироваться и восстанавливаться после травмы. Сейчас идет рассмотрение дела.

Верняев уже однажды не поехал на чемпионат Европы. Тренер украинской сборной сказал, что причиной этого стали микротравмы спортсмена.

Сайт GEF еще не сообщил о дисквалификации Верняева на сайте Международной федерации спортивной гимнастики, он до сих пор указан как "отстраненный".