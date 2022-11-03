Молчание убивает: Верняев призвал пожизненно дисквалифицировать спортсменов, поддерживающих войну

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев в рамках проекта "Спортивный фронт" призвал всех поддержать Украину. В частности, пожизненной дисквалификацией российских и белорусских спортсменов, выступающих за войну против Украины.

Верняев призывает поддержать бойкот спортсменов, воздерживающихся от высказываний своей позиции по поводу войны. Он считает, что таким спортсменам не место на международной арене спорта.

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"Мы не должны молчать, мы не должны умалчивать о преступлениях России против Украины, как это делают российские и белорусские спортсмены. Их молчание – это поддержка кровавого российского террора, а террористам не место в международном спорте. Я призываю всех граждан цивилизованного мира поддержать Украину на спортивном фронте. Молчание убивает", – подчеркнул Верняев.

Также спортсмен призывает к кардинальным решениям в отношении спортсменов, выступающих с позицией "за войну".

"Всех российских и белорусских спортсменов, поддерживающих полномасштабное вторжение и риторику Кремля, следует пожизненно дисквалифицировать", – убежден атлет.

Украинский гимнаст объяснил, почему спорт не может быть "вне политики". Он рассказал, что многие спортсмены и тренеры защищают наше государство, и некоторые из них больше никогда не вернутся домой.

"С началом полномасштабного вторжения тренировка отошла на второй план. С первых дней я начал волонтёрить, как и некоторые мои коллеги, украинские гимнасты. Около трех тысяч спортсменов и тренеров пока защищают Независимость нашего государства. Более ста из них больше никогда не вернутся домой", – рассказал Верняев.