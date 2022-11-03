Верняев призывает поддержать бойкот спортсменов, воздерживающихся от высказываний своей позиции по поводу войны. Он считает, что таким спортсменам не место на международной арене спорта.

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"Мы не должны молчать, мы не должны умалчивать о преступлениях России против Украины, как это делают российские и белорусские спортсмены. Их молчание – это поддержка кровавого российского террора, а террористам не место в международном спорте. Я призываю всех граждан цивилизованного мира поддержать Украину на спортивном фронте. Молчание убивает", – подчеркнул Верняев.

Также спортсмен призывает к кардинальным решениям в отношении спортсменов, выступающих с позицией "за войну".

"Всех российских и белорусских спортсменов, поддерживающих полномасштабное вторжение и риторику Кремля, следует пожизненно дисквалифицировать", – убежден атлет.

Украинский гимнаст объяснил, почему спорт не может быть "вне политики". Он рассказал, что многие спортсмены и тренеры защищают наше государство, и некоторые из них больше никогда не вернутся домой.

"С началом полномасштабного вторжения тренировка отошла на второй план. С первых дней я начал волонтёрить, как и некоторые мои коллеги, украинские гимнасты. Около трех тысяч спортсменов и тренеров пока защищают Независимость нашего государства. Более ста из них больше никогда не вернутся домой", – рассказал Верняев.