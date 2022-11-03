Верняєв заохочує підтримати бойкот спортсменів, які утримуються від висловлень своєї позиції щодо війни. Він вважає, що таким спортсменам не місце на міжнародній арені спорту.

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"Ми не повинні мовчати, ми не повинні замовчувати злочини Росії проти України, як це роблять російські та білоруські спортсмени. Їхнє мовчання – це підтримка кривавого російського терору, а терористам не місце у міжнародному спорті. Я закликаю всіх громадян цивілізованого світу підтримати Україну на спортивному фронті. Мовчання вбиває", – наголосив Верняєв.

Також спортсмен закликає до кардинальних рішень стосовно спортсменів, які виступають з позицією "за війну".

"Усіх російських та білоруських спортсменів, які підтримують повномасштабне вторгнення та риторику Кремля, слід довічно дискваліфікувати", – переконаний атлет.

Український гімнаст пояснив, чому спорт не може бути "внє палітіки". Він розповів, що багато спортсменів та тренерів боронять нашу державу, та деякі з них більше ніколи не повернуться додому.

"З початком повномасштабного вторгнення тренування відійшло на другий план. З перших днів я почав волонтерити, як і деякі мої колеги, українські гімнасти. Близько трьох тисяч спортсменів та тренерів наразі боронять Незалежність нашої держави. Понад сто з них більше ніколи не повернуться додому", – розповів Верняєв.