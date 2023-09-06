Деньги пошли в карманы: президент Агробизнеса рассказал о несуществующем заводе, которым хвастался Павелко

Украинский футбол состоит из невероятного количества скандалов. Большое количество из них связано напрямую или с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелком.

Одним из самых больших зашкваров руководителя УАФ является завод по изготовлению искусственной травы, который по документам официально находился в прифронтовом Краматорске. Именно из-за этого предприятия Павелко находится в СИЗО, его подозревают в незаконном обогащении и коррупции.

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Завода никогда не существовало в Краматорске

Президент Агробизнеса Олег Собуцкий рассказал, что во время пребывания на фронте посещал Краматорск и пытался найти тот самый завод по производству искусственной травы для футбольных полей, на строительство которого деньги выделяла УАФ.

Однако за несколько попыток ему так и не удалось этого сделать. Он заявил, что не следит активно за судебными делами в отношении Андрея Васильевича, однако в курсе, что он в СИЗО.

Не очень есть время, потому что сейчас мы постоянно на фронте. Но время от времени вижу новости. Почему с ним произошла такая история – я был категорически против, что завод, который стоит более 200 миллионов гривен, передавался сомнительной краматорской компании. Был недавно в Краматорске – мы ездили и искали этот завод. Никто не знает, и никто не видел, где он действительно находится. Он пропал – и за него никто не спрашивает. Только говорят сейчас за искусственную траву, а где сам завод – полная тишина. Минимум трижды там был, всех спрашивал, а никто об этом заводе даже близко не слышал. Думаю, что его и не было в Краматорске,

– сказал Собуцкий.

Что известно об аресте Павелка