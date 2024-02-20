"УАФ с Шевченко должны найти решение": капитан Оболони прокомментировал ситуацию с повестками

Футбольные клубы Украины оказались в разных положениях во время мобилизации. Часть команд получила бронь для футболистов и тренеров, а кто-то - нет.

Во время зимнего антракта появилась информация, что футболисты и работники клуба Оболонь получили повестки от ТЦК. Капитан "пивоваров" Олег Слободян прокомментировал непростой вопрос.

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Оболонь активно помогает ребятам на фронте

Полузащитник отметил, что футболистам не нужны какие-то особые привилегии во время войны. Однако необходимо принять общее и четкое решение, которое касалось бы всех участников чемпионата Украины.

Я знаю многих ребят, которые находятся на фронте. Клуб и корпорация "Оболонь" активно помогают. Не все афишируется, чтобы это не походило на пиар. У нас патриотическая команда и корпорация, потому что президент – патриот своего государства. Если мы хотим оставаться конкурентоспособными в футболе, это нужно урегулировать. Надеюсь, что новая команда УАФ во главе с Андреем Шевченко найдет правильное решение. Футболистам не нужны привилегии, а четкие рамки, которых они будут придерживаться,

– рассказал Слободян.

Ситуация с бронированием футболистов