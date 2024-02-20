Під час зимового антракту з'явилася інформація, що футболісти та працівники клубу Оболонь отримали повістки від ТЦК. Капітан "пивоварів" Олег Слободян прокоментував непросте питання.

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Оболонь активно допомагає хлопцям на фронті

Півзахисник зазначив, що футболістам не потрібні якісь особливі привілеї під час війни. Проте необхідно прийняти загальне та чітке рішення, яке стосувалося усіх учасників чемпіонату України.

Я знаю багатьох хлопців, які перебувають на фронті. Клуб та корпорація "Оболонь" активно допомагають. Не все афішується, щоб це не походило на піар. У нас патріотична команда та корпорація, тому що президент – патріот своєї держави. Якщо ми хочемо залишатися конкурентоспроможними в футболі, це потрібно врегулювати. Сподіваюсь, що нова команда УАФ на чолі з Андрієм Шевченком знайде правильне рішення. Футболістам не потрібні привілеї, а чіткі рамки, яких вони дотримуватимуться,

– розповів Слободян.

Ситуація з бронюванням футболістів