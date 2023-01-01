"Путин сошел с ума": экс-игрок сборной России поставил диагноз диктатору

1 января 2023, 20:20
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Источник:

Relevo

Бывший игрок киевского Динамо Олег Саленко дал интервью испанскому изданию. Обладатель "Золотой бутсы" ЧМ-1994 рассказал о своем отношении к российскому фюреру.

Олег Саленко родился в России и несколько лет выступал за сборную этой страны. Он даже стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 1994.

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Саленко: безумие Путина занесло в Украину

Форвард несколько сезонов провел в Примере, так что испанские журналисты вышли с ним на связь, чтобы поинтересоваться его жизнью во время войны. Среди прочего представители СМИ поинтересовались его отношением к президенту РФ Владимиру Путину, начавшему войну против Украины.

Он у власти 20 лет. Так быть просто не может. Даже чисто по психологическим причинам. И вот это безумие занесло его в Украину. Он сошел с ума! Если бы мне дали такую власть на такой срок, я бы тоже сошел с ума. Это то, что сейчас происходит с Путиным, и он уже не в состоянии этого скрыть,
– рассказал Саленко.

Карьера Саленко

  • За киевское Динамо Саленко выступал с 1989 по 1992 год.
  • Форвард выступал в испанских Логроньесе (1993/94) и Валенсии (1994/95).
  • Также играл в шотландском Рейнджерсе, турецком Истанбулспоре, испанской Кордове и польской Погоне.
  • Из-за травмы завершил активную карьеру в 31 год.
  • Саленко сыграл в первом матче сборной Украины против Венгрии (1:3).
  • В составе сборной России стал участником ЧМ-1994.
  • На Мундиале нападающий стал лучшим бомбардиром турнира (по 6 голов вместе с Христо Стоичковым), а также рекордсменом по количеству голов в одном матче (5 голов в ворота Камеруна).
  • Вошел в историю как первый главный тренер сборной Украины по пляжному футболу.
  • Сын Саленко выступает за молодежный состав киевского Динамо.

Автор: Сергій Шаховець