"Путин сошел с ума": экс-игрок сборной России поставил диагноз диктатору

Бывший игрок киевского Динамо Олег Саленко дал интервью испанскому изданию. Обладатель "Золотой бутсы" ЧМ-1994 рассказал о своем отношении к российскому фюреру.

Олег Саленко родился в России и несколько лет выступал за сборную этой страны. Он даже стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 1994.

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Саленко: безумие Путина занесло в Украину

Форвард несколько сезонов провел в Примере, так что испанские журналисты вышли с ним на связь, чтобы поинтересоваться его жизнью во время войны. Среди прочего представители СМИ поинтересовались его отношением к президенту РФ Владимиру Путину, начавшему войну против Украины.

Он у власти 20 лет. Так быть просто не может. Даже чисто по психологическим причинам. И вот это безумие занесло его в Украину. Он сошел с ума! Если бы мне дали такую власть на такой срок, я бы тоже сошел с ума. Это то, что сейчас происходит с Путиным, и он уже не в состоянии этого скрыть,

– рассказал Саленко.

Карьера Саленко