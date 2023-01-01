Олег Саленко народився в Росії і кілька років виступав за збірну цієї країни. Він навіть став найкращим бомбардиром чемпіонату світу 1994.
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Саленко: безумство Путіна занесло в Україну
Форвард кілька сезонів провів у Прімері, тож іспанські журналісти вийшли з ним на зв'язок, щоб поцікавитися його життям під час війни. Серед іншого представники ЗМІ поцікавилися його ставленням до президента РФ Владіміра Путіна, який розпочав війну проти України.
Він при владі 20 років. Так просто не може бути. Навіть чисто з психологічних причин. І ось це безумство занесло його в Україну. Він з'їхав з глузду! Якби мені дали таку владу на такий термін, я б теж збожеволів. Це те, що зараз відбувається з Путіним, і він уже не в змозі цього приховати,
– розповів Саленко.
Кар'єра Саленка
- За київське Динамо Саленко виступав з 1989 по 1992 рік.
- Форвард виступав у іспанських Логроньєсі (1993/94) та Валенсії (1994/95).
- Також грав у шотландському Рейнджерсі, турецькому Істанбулспорі, іспанській Кордові і польській Погоні.
- Через травму завершив активну кар'єру в 31 рік.
- Саленко зіграв у першому матчі збірної України проти Угорщини (1:3).
- У складі збірної Росії став учасником ЧС-1994.
- На Мундіалі нападник став найкращим бомбардиром турніру (по 6 голів разом із Хрісто Стоїчковим), а також рекордсменом за кількістю голів в одному матчі (5 голів у ворота Камеруну).
- Увійшов до історії як перший головний тренер збірної України з пляжного футболу.
- Син Саленка виступає за молодіжний склад київського Динамо.