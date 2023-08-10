Украинский теннисист Олег Приходько продолжает показывать свое безразличие к полномасштабному вторжению России. в его родную страну. Даже после этого спортсмен не просто играет против россиян, но и в паре с представителями враждебной страны.

9 августа Олег Приходько сыграл в паре с 25-летним "нейтральным" россиянином Денисом Клоком. Украинско-российский дуэт начал свои выступления на турнире ATP Challenger в Баня-Луке в Боснии и Герцеговине, сообщает 24 Канал.

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Приходько был наказан за выступления с россиянином. Уже в 1/8 финала украинец вылетел из соревнований, проиграв пари Виктора Дурасовича (Норвегия) и Акиры Сантиллана (Австралия) – 2:0 (6:3, 6:4).

Олег Приходько не уступает своим принципам и выступает в паре с российскими теннисистами. Такие матчи могут сыграть "злую шутку" с украинским спортсменом, который уже низко упал не только в глазах украинских поклонников тенниса. За это явно нашел поддержку на "болотах".

Ранее украинский теннисист уже отметился скандальным интервью, после которого Приходько прикрыл свой инстаграмм, до этого открытый для всех пользователей этой соцсети. Теперь фотографии, видео и страницы Олега могут видеть только его 350 подписчиков, ведь аккаунт теннисиста стал частным.

Олег стал тем украинским спортсменом, который не видит у россиян враждебности но не понимает, почему их могут отстранить от Олимпиады-2024.

См. также Приходько не видит в своей игре в паре с россиянами ничего такого, что нарушало бы закон и было бы безнравственным.

И вообще, в его окружении много друзей из России и Белоруссии. Более того, девушка украинского теннисиста родом из страны диктатора Владимир Путина.

Похоже, что с таким темпом Олег Приходько последует за "русским военным кораблем", пока некоторые из его бывших коллег защищают Украину с оружием в руках.