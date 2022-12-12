Удачная замена: украинец Олег Плотницкий выиграл клубный чемпионат мира по волейболу
Итальянский волейбольный клуб Перуджа выиграл клубный чемпионат мира. За эту команду выступает украинский доигрыватель Олег Плотницкий.
Клубный чемпионат мира по волейболу решили провести в Бразилии, где участниками должны были стать шесть команд. И к участию пригласили две команды, представляющие Европу – победителя Лиги чемпионов польскую Заксу и финалист турнира Трентино по Италии. Но Закса отказалась от участия в турнире через напряженный график. Поэтому вместо нее и выступила Перуджа, где выступает Плотницкий.
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На турнире команды были поделены на две группы – по три клуба. В следующий раунд выходили по две лучшие команды из каждой группы. В полуфинале победитель группы играл со второй командой из другой группы.
Итальянские Перуджа и Трентино свои оба матча в группе выиграли. Победили они и в полуфинале. Так что финал клубного чемпионата мира был чисто европейским. А победу одержала именно команда украинца – 3:1 (20:25, 25:23, 27:25, 25:19).
Плотницкий стал одним из лучших игроков финала в своей команде, набрав 15 очков (реализовал 8 атак, сделал 4 эйса и еще 3 очка принес команде благодаря успешным блокам). Лучше его оказался только капитан Уилфредо Леон, набравший 17 очков.