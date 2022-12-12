Клубный чемпионат мира по волейболу решили провести в Бразилии, где участниками должны были стать шесть команд. И к участию пригласили две команды, представляющие Европу – победителя Лиги чемпионов польскую Заксу и финалист турнира Трентино по Италии. Но Закса отказалась от участия в турнире через напряженный график. Поэтому вместо нее и выступила Перуджа, где выступает Плотницкий.

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На турнире команды были поделены на две группы – по три клуба. В следующий раунд выходили по две лучшие команды из каждой группы. В полуфинале победитель группы играл со второй командой из другой группы.

Итальянские Перуджа и Трентино свои оба матча в группе выиграли. Победили они и в полуфинале. Так что финал клубного чемпионата мира был чисто европейским. А победу одержала именно команда украинца – 3:1 (20:25, 25:23, 27:25, 25:19).

Плотницкий стал одним из лучших игроков финала в своей команде, набрав 15 очков (реализовал 8 атак, сделал 4 эйса и еще 3 очка принес команде благодаря успешным блокам). Лучше его оказался только капитан Уилфредо Леон, набравший 17 очков.