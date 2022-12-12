Клубний чемпіонат світу з волейболу вирішили провести у Бразилії. Учасниками мали бути шість команд. І до участі запросили дві команди, які представляють Європу – переможця Ліги чемпіонів польську Заксу та фіналіст турніру Трентіно з Італії. Але Закса відмовилася від участі в турнірі через напружений графік. Тож замість неї й виступила Перуджа, де виступає Плотницький.

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На турнірі команди були поділені на дві групи – по три клуби. У наступний раунд виходили по дві найкращі команди з кожної групи. У півфіналі переможець групи грав з другою командою з іншої групи.

Італійські Перуджа та Трентіно свої обидва матчі в групі виграли. Перемогли вони й в півфіналі. Тож фінал клубного чемпіонату світу був чисто європейським. А перемогу здобула саме команду українця – 3:1 (20:25, 25:23, 27:25, 25:19).

Плотницький став одним з найкращих гравців фіналу у своїй команді, набравши 15 очок (реалізував 8 атак, зробив 4 ейси та ще 3 очки приніс команді завдяки успішним блокам). Кращим за нього виявився лише капітан Вілфредо Леон, який набрав 17 очок.