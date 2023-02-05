В 18-м туре регулярного чемпионата Суперлиги Перуджа в домашнем матче принимала Пьяченцу. Героем поединка стал украинец Олег Плотницкий, набравший 16 очков и ставший самым результативным волейболистом хозяев.

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В итоге Перуджа одержала победу 3:1, а Плотницкий был признан лучшим игроком матча.

Видеообзор матча Перуджа – Пьяченца

Отметим, что с начала сезона украинский доигровщик дважды становился MVP матчей (в стартовых встречах с Монцой и Сиеной). Кроме того, капитан сборной Украины был признан лучшим игроком матча Суперкубка Италии. Тогда Перуджа одолела Чивитанову и выиграла первый трофей в сезоне.

В комментарии официальному сайту клуба Плотницкий поделился своими впечатлениями от игры.

Пьяченца провела хороший матч. Но мы, наверное, играли получше. MVP? Хорошая работа голосовавших журналистов! Я знал, что буду играть, присутствие всех этих людей на трибунах помогло мне выступить лучше. С командой все хорошо, мы продолжаем работать для достижения следующей цели – Кубка Италии,

– сказал Плотницкий.

Отметим, что Перуджа остается непобедимой в нынешнем сезоне Команда украинца одержала 18 побед в чемпионате и возглавляет турнирную таблицу Суперлиги. У ближайшего преследователя Модены на семь побед меньше.