У 18-му турі регулярного чемпіонату Суперліги Перуджа у домашньому матчі приймала П'яченцу. Героєм поєдинку став українець Олег Плотницький, який набрав 16 очок і став найрезультативнішим волейболістом господарів.

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У підсумку Перуджа здобула перемогу 3:1, а Плотницький був визнаний найкращим гравцем матчу.

Відеоогляд матчу Перуджа – П'яченца

Відзначимо, що від початку сезону український догравальник двічі ставав MVP матчів (у стартових зустрічах з Монцою і Сієною). Крім того, капітана збірної України визнавали найкращим гравцем матчу Суперкубка Італії. Тоді Перуджа здолала Чівітанову і виграла перший трофей в сезоні.

У коментарі офіційному сайту клуба Плотницький поділився своїми враженнями від гри.

П'яченца провела хороший матч. Але ми, напевно, грали трохи краще. MVP? Хороша робота журналістів, що голосували! Я знав, що гратиму, присутність усіх цих людей на трибунах допомогла мені виступити краще. З командою все гаразд, ми продовжуємо працювати задля досягнення наступної мети – Кубку Італії,

– сказав Плотницький.

Зазначимо, що Перуджа залишається непереможною в нинішньому сезоні. Команда українця здобула 18 перемог у чемпіонаті і очолює турнірну таблицю Суперліги. У найближчого переслідувача Модени на сім перемог менше.