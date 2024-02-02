Будущая замена Судакову: Шахтер продлил контракт с лидером молодежной сборной Украины
Источник:сайт Шахтёра
Донецкий Шахтер объявил о новом соглашении с Олегом Очеретько. Футболист является универсальным полузащитником и может в будущем заменить лидеров полузащиты команды.
Донецкий Шахтер активно проводит кадровую политику во время межсезонного зимнего перерыва. "Горняки" уже усилились двумя бразильцами, Кевин и Марлон Гомес обошлись клубу по 12 миллионов евро.
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Третья пролонгация за месяц
Кроме того, Шахтер занялся вопросом продления контрактов с действующими игроками. Ранее клуб пролонгировал соглашения с лидерами полузащиты Артемом Бондаренко и Георгием Судаковым.
Теперь же подпись под новым соглашением поставил еще один хавбек Олег Очеретько. 20-летний украинец теперь имеет действующее соглашение с "горняками" до конца 2027 года.
Очеретько продлил контракт с Шахтером / twitter.com/FCShakhtar
Олег является универсальным игроком, Его основная позиция – центральный полузащитник, ближе к нападению. Впрочем тренеры часто используют Очеретько на флангах полузащиты или нападения.
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Что известно об Олеге Очеретько:
- игрок является воспитанником донецкого клуба, но на взрослом уровне дебютировал в Мариуполе
- за два сезона на берегу Азовского моря Очеретько забил три гола и отдал два ассиста
- в 2022-м Олег дебютировал за Шахтер и уже наиграл за донецкую команду 18 матчей, записав на свой счет по одному мячу и результативной передаче
- в прошлом сезоне игрок стал чемпионом УПЛ
- кроме того, Очеретько является важным игроком для сборной Украины U21, за которую сыграл уже 18 матчи и забил 2 гола
- на молодежном Евро-2023 он был частью команды Руслана Ротаня, которая дошла до полуфинала и гарантировала себе путевку на Олимпийские игры-2024
- популярный ресурс Transfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро