Донецький Шахтар активно проводить кадрову політики під час міжсезонної зимової перерви. "Гірники" вже посилились двома бразильцями, Кевін та Марлон Гомес обійшлись клубу по 12 мільйонів євро.

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Третя пролонгація за місяць

Крім того, Шахтар зайнявся питанням продовження контрактів із чинними гравцями. Раніше клуб пролонгував угоди із лідерами півзахисту Артемом Бондаренком та Георгієм Судаковим.

Тепер же підпис під новою угодою поставив ще один хавбек Олег Очеретько. 20-річний українець тепер має чинну угоду із "гірниками" до кінця 2027 року.



Очеретько продовжив контракт із Шахтарем / twitter.com/FCShakhtar

Олег є універсальним гравцем, Його основна позиція – центральний півзахисник, ближче до нападу. Втім тренери часто викоритовують Очеретька на флангах півзахисту або нападу.

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Що відомо про Олега Очеретька: