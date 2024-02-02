Донецький Шахтар активно проводить кадрову політики під час міжсезонної зимової перерви. "Гірники" вже посилились двома бразильцями, Кевін та Марлон Гомес обійшлись клубу по 12 мільйонів євро.
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Третя пролонгація за місяць
Крім того, Шахтар зайнявся питанням продовження контрактів із чинними гравцями. Раніше клуб пролонгував угоди із лідерами півзахисту Артемом Бондаренком та Георгієм Судаковим.
Тепер же підпис під новою угодою поставив ще один хавбек Олег Очеретько. 20-річний українець тепер має чинну угоду із "гірниками" до кінця 2027 року.
Очеретько продовжив контракт із Шахтарем / twitter.com/FCShakhtar
Олег є універсальним гравцем, Його основна позиція – центральний півзахисник, ближче до нападу. Втім тренери часто викоритовують Очеретька на флангах півзахисту або нападу.
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Що відомо про Олега Очеретька:
- гравець є вихованцем донецького клубу, але на дорослому рівні дебютуваа у Маріуполі
- за два сезони на березі Азовського моря Очеретько забив три голи та віддав два асисти
- у 2022-му Олег дебютував за Шахтар та вже награв за донецьку команду 18 матчів, записавши на свій рахунок по одному м'ячу та результативній передачі
- минулого сезону гравець став чемпіоном УПЛ
- крім того, Очеретько є важливим гравцем для збірної України U21, за яку награв вже 18 матчі та забив 2 голи
- на молодіжному Євро-2023 він був частиною команди Руслана Ротаня, яка дійшла до півфіналу та гарантувала собі путівку на Олімпійські ігри-2024
- популярний ресурс Transfermarkt оцінює футболіста у 600 тисяч євро