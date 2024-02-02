Там он провел первую половину сезона-2023/2024, но столкнулся с финансовыми проблемами. Турецкий клуб имеет перед игроком задолженность по зарплате, из-за чего Тете подал в суд.

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У Тете больше украинского, чем у Тимощука

Выходом из ситуации мог стать переход бразильца в другой коллектив, и у него была такая возможность. В зимнее трансферное окно 23-летний футболист имел финансово заманчивое предложение продолжения карьеры в российском Зените. Однако бразилец отказался от такого варианта.

Сообщается, что Тете не захотел переходить в "запоребриковый" клуб из-за связи с Украиной, которую он полюбил за время пребывания в Шахтере. Более того, после начала полномасштабного вторжения бразильский футболист оказывал украинцам помощь, пострадавшим от войны, поэтому этот вариант он не рассматривал.

Отмечается, что Тете также имел предложения от бразильских клубов, но против возвращения на Родину выступила его жена, все из-за ненадлежащих условий безопасности в родной стране.

Справка. В сезоне-2023/2024 Тете провел 28 матчей за Галатасарай во всех турнирах. На его счету 2 гола и 3 результативные передачи. Сейчас его клуб делит первое место в турнирной таблице чемпионата Турции с Фенербахче. Они после 23 туров оторвались от ближайшего преследователя на безумные 23 очка.