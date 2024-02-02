Донецкий Шахтер активно проводит кадровую политику во время межсезонного зимнего перерыва. "Горняки" уже усилились двумя бразильцами, Кевин и Марлон Гомес обошлись клубу по 12 миллионов евро.

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Третья пролонгация за месяц

Кроме того, Шахтер занялся вопросом продления контрактов с действующими игроками. Ранее клуб пролонгировал соглашения с лидерами полузащиты Артемом Бондаренко и Георгием Судаковым.

Теперь же подпись под новым соглашением поставил еще один хавбек Олег Очеретько. 20-летний украинец теперь имеет действующее соглашение с "горняками" до конца 2027 года.



Очеретько продлил контракт с Шахтером / twitter.com/FCShakhtar

Олег является универсальным игроком, Его основная позиция – центральный полузащитник, ближе к нападению. Впрочем тренеры часто используют Очеретько на флангах полузащиты или нападения.

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Что известно об Олеге Очеретько: