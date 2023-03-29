Россияне заговорили о гуманности: министр спорта РФ скулит из-за антивоенных требований МОК

Олег Матыцин считает, что требование не поддерживать войну и не выступать под флагом террористов является нарушением прав спортсменов. По его мнению, Россия вроде бы всегда отделяла спорт от политики.

Международный олимпийский комитет принял скандальное решение в отношении спортсменов из России и Белоруссии. Несмотря на войну в Украине, организация позволила федерациям допустить игроков из этих стран.

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Они могут выступать только под нейтральным флагом и в случае соблюдения антивоенных требований. Интересно, что такая рекомендация не устраивает не только Украину, но и саму Россию.

Сначала глава НОК страны-террористки начал жаловаться несоблюдение прав человека со стороны МОК. Теперь же скулить начал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Рекомендации МОК классифицировать российских спортсменов неправомерны, а отдельное решение по командным видам спорта откровенно дискриминационно. Нашим спортсменам предлагают войти в открытую дверь, при этом создавая дополнительные препятствия. Россия всегда была за спорт вне политики. Призываем все международные федерации придерживаться этого принципа, не разрушать и без того хрупкий сегодня международный спорт. Спортсмены упорно тренируются годами, чтобы соревноваться по справедливым правилам и в честной борьбе утверждать подлинные принципы спорта, объединяя и даря радость и гордость миллионам людей. Это их работа, их жизнь. Антигуманно лишать их этого права,

– лицемерно заявил Матыцин.

Ранее министры спорта 35 стран выразили жесткое несогласие с возможным допуском россиян и белорусов к международным соревнованиям. Среди них были Польша, США, Великобритания, Германия, Япония и Франция.

Пока без Олимпийских игр

Напомним, что МОК разрешил допустить россиян к соревнованиям только под нейтральным флагом при отсутствии поддержки в войне и непричастности к военным структурам. Это не касается команд из стран-агрессорок, а только спортсменов-индивидуалов.

При этом МОК пока не обсуждал возможный допуск россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в Париже и зимним ОИ-2026 в Милане. Пока речь идет только о турнирах под эгидами федераций.

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Вопрос участия представителей России и Белоруссии на самих олимпийских турнирах будет еще обсуждаться. Организация позже примет соответствующее решение без привязки к результатам квалификационных соревнований.