Львовская квота: легендарный капитан Динамо будет работать в команде Шевченко, – СМИ

Совсем скоро украинский футбол получит нового руководителя. Тем временем стало известно, кто может получить кресло одного из вице-президентов УАФ.

В четверг, 25 января, в Доме футбола состоится внеочередной Конгресс УАФ. Главный вопрос заседания – выборы нового президента Ассоциации.

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Партнеры по Динамо 90-х снова вместе

Единственным кандидатом на должность главы УАФ будет Андрей Шевченко. Однако до сих пор остаются в секрете персоналии команды обладателя "Золотого мяча", с которыми он будет делать неотложные реформы.

По сообщению СМИ, одним из вице-президентов УАФ станет бывший капитан сборной Украины и киевского Динамо Олег Лужный.

Олег Лужный. Львовская квота вице-президентов УАФ нового руководителя. Легендарные партнеры по Динамо 90-х снова вместе,

– говорится в сообщении Динамо Киев Inside.

Напомним, что Андрей Шевченко и Олег Лужный долго вместе играли за сборную Украины и киевское Динамо. Впоследствии Олег Романович даже возглавлял "бело-синих" в статусе исполняющего обязанности главного тренера, когда Андрей Николаевич завершал свою блестящую карьеру в столичном клубе.

Ранее мы сообщали, что Андрей Шевченко собирается существенно сократить штат УАФ. планируется оставить следующие должности: два первых вице-президента, три вице-президента, генеральный секретарь, отвечающий за административную работу, и 18 членов Исполкома.