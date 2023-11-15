"Не знаю Шовковского как тренера": Лужный – о перспективах Динамо

После отставки Мирчи Луческу исполняющим обязанности главного тренера Динамо был назначен Александр Шовковский. Бывший наставник киевлян Олег Лужный поделился мнением о перспективах клуба под руководством легендарного вратаря.

Бывший капитан и тренер киевского Динамо Олег Лужный поделился мнением о назначении Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера "бело-синих". 55-летний специалист пожелал успехов бывшему партнеру по команде.

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Лужный: Хочу, чтобы у Шовковского все получилось

"Я не знаю, что Шовковский представляет собой как тренер, поэтому не могу об этом говорить. Все будет видно по результатам, продемонстрированным Динамо. Я желаю ему только удачи и хочу, чтобы у Александра все получилось. Я каждому тренеру киевлян желаю вернуть славу Динамо и снова поднять его к вершинам, которых заслуживает этот легендарный клуб.

И вообще надеюсь, что и Динамо, и другие украинские клубы приложат все усилия для возрождения уровня нашего чемпионата времен 10-15-летней давности. Именно в тот период, на мой взгляд, УПЛ была на высоком и качественном уровне и была конкурентной в Европе", – сказал Лужный.

В первом поединке Шовковского во главе Динамо киевляне смогли на выезде победить Кривбасс со счетом 2:0. На данный момент "бело-синие", набравшие за 11 туров 19 очков, занимают седьмое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.