Бывший капитан и тренер киевского Динамо Олег Лужный поделился мнением о назначении Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера "бело-синих". 55-летний специалист пожелал успехов бывшему партнеру по команде.
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Лужный: Хочу, чтобы у Шовковского все получилось
"Я не знаю, что Шовковский представляет собой как тренер, поэтому не могу об этом говорить. Все будет видно по результатам, продемонстрированным Динамо. Я желаю ему только удачи и хочу, чтобы у Александра все получилось. Я каждому тренеру киевлян желаю вернуть славу Динамо и снова поднять его к вершинам, которых заслуживает этот легендарный клуб.
И вообще надеюсь, что и Динамо, и другие украинские клубы приложат все усилия для возрождения уровня нашего чемпионата времен 10-15-летней давности. Именно в тот период, на мой взгляд, УПЛ была на высоком и качественном уровне и была конкурентной в Европе", – сказал Лужный.