Колишній капітан та тренер київського Динамо Олег Лужний поділився думкою про призначення Олександра Шовковського виконувачем обов'язків головного тренера "біло-синіх". 55-річний фахівець побажав успіхів колишньому партнеру по команді.

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Лужний: Хочу, щоб у Шовковського все вийшло

"Я не знаю, що Шовковський являє собою як тренер, тому не можу про це говорити. Усе буде видно за результатами, продемонстрованими Динамо. Я бажаю йому тільки успіху і хочу, щоб у Олександра все вийшло. Я кожному тренеру киян бажаю повернути славу Динамо і знову підняти його до вершин, на які заслуговує цей легендарний клуб.

І взагалі сподіваюся, що і Динамо, і інші українські клуби докладуть усіх зусиль для відродження рівня нашого чемпіонату часів 10-15-річної давнини. Саме в той період, на мій погляд, УПЛ була на високому і якісному рівні та була конкурентною в Європі", – сказав Лужний.

Нагадаємо. У першому поєдинку Шовковського на чолі Динамо кияни змогли на виїзді перемогти Кривбас із рахунком 2:0. На даний момент "біло-сині", які набрали за 11 турів 19 очок, посідають сьоме місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.