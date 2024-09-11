"Нет последовательности": украинский тренер раскритиковал работу Реброва во главе сборной

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины по футболу потерпела второе поражение подряд в Лиге наций-2024/2025. После неудачи с Албанией (1:2) "сине-желтые" уступили Чехии (2:3).

Это произошло сразу после невыхода команды из группы на чемпионате Европы. Поэтому на главного тренера Сергея Реброва полилось немало критики и даже призывов его уволить.

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Очередная порция критики для Реброва

Своими мыслями о работе наставника "сине-желтых" во главе национальной сборной поделился опытный украинский тренер Олег Федорчук. Он заявил, что часто не понимает действий своего коллеги и раскритиковал его за непоследовательность.

"У Реброва странная тренерская позиция. На румын у него был один состав, на словаков – второй, с бельгийцами – третий. Он еще в поисках, хотя прошло больше года с того момента, как он возглавил команду. После каждой неудачной игры он меняет не нескольких игроков, а целый ряд. С одной стороны, он доверяет опытным, а с другой – ставит на молодых..

И обойма эта консервативная, следовательно, тасуются одни и те же. Нет последовательности в действиях Реброва. Сергей Станиславович с одной стороны упрямый, а с другой – на него давит необходимость добывать результат здесь и сейчас. Мне кажется, что Ребров хочет казаться уверенным, но его действия точно не являются таковыми", – заявил Федорчук.

Интересно. Ранее выступление сборной Украины также оценил Мирон Маркевич. Он считает, что пока не стоит менять главного тренера, однако Сергею Реброву надо присмотреться к своим помощникам, среди которых есть немало "мусора".

Отметим, что Олег Федорчук в течение карьеры тренировал ряд украинских клубов. В частности, он возглавлял Таврию, Ниву, Крымтеплицу и Полтаву.