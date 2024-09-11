Команда Сергея Реброва уступила в Праге со счетом 2:3. Это поражение стало вторым подряд в турнире для Украины.

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Проблемы, которые стоит исправить

Опытный тренер Мирон Маркевич, который ранее возглавлял "сине-желтых", оценил нынешнее положение дел в нашей сборной. Он назвал главную проблему команды, выделив игру в обороне.

Главная проблема? Оборона, потому что так легко давать забивать... Вопрос то ко всем, не только защитникам. Командная игра. Защита – одно из самых главных. Если команда любит играть только с мячом, то ничего хорошего не будет. Пример – Испания. Да, они много контролируют, но только они потеряли мяч – сразу возвращают. У нас, к сожалению, такого нет.

Также Мирон Богданович рассказал, стоит ли сборной Украины менять главного тренера Сергея Реброва, который в последнее время получает немало критики. Он считает, что тот должен оставаться, однако намекнул на некоторые изменения, которые стоит сделать.

"Мое мнение, что он, наверное, должен продолжать работать, но посмотреть, кто с ним работает – много, скажем так, мусора", – сказал Маркевич.

К слову. Мирон Маркевич возглавлял сборную Украины в 2010 году. Под его руководством команда провела 4 матча, в которых одержала три победы и однажды сыграла вничью.

Напомним, что следующие матчи сборная Украины проведет в октябре. Сейчас "сине-желтые" занимают последнее место в своем квартете в Лиге наций: