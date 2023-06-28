"Ярмоленко не будет палочкой-выручалочкой": украинский тренер решил "приземлить" фанов Динамо

Олег Федорчук уверяет, что возвращение звездного футболиста в киевский коллектив мало что изменит. Фанатам не стоит заблаговременно делать положительные выводы.

Андрей Ярмоленко оформил легендарный камбек, вернувшись в Динамо. Однако не все так сладко, как могло сначала показаться.

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Не все так просто

Олег Федорчук, который в свое время возглавлял ряд украинских клубов, среди которых симферопольская Таврия, считает, что возвращение Ярмоленко в Динамо не является столь положительным фактором, как могло сначала показаться. Украинский специалист отметил, что Андрей может стать больше брендом для киевского коллектива, чем спасителем. Однако Федорчук уверен, что Ярмоленко также является лидером, который с помощью своих лучших качеств сможет все же дать результат команде, но только на коротком промежутке времени. Все потому, что "бело-синие" пытаются одним трансфером перекрыть все свои проблемы, которых у столичного коллектива вволю.

Для стратегического развития клуба это не слишком правильное решение. Но Динамо сейчас в кризисном состоянии, такой футболист может на коротком промежутке усилить состав команды. Но хочу предостеречь болельщиков, что Ярмоленко не будет палочкой-выручалочкой. По характеру Андрей – это лидер и, пожалуй, первые игры на эмоциях могут вытянуть своими силами. В футбольном плане тяжело будет впоследствии. Думаю, что в первую очередь поможет команде психологически. У Динамо сейчас проблемы во всех звеньях. Ярмоленко может добавить в атаке, но в защите есть и проблемы. Он не сможет закрыть собой все дыры,

– считает Федорчук.

Напомним, что киевский коллектив раньше планировал отпустить своих лидеров в европейские коллективы. В частности, Динамо не будет пытаться задержать в команде таких футболистов, как Николай Шапаренко или Георгий Бущан, на которых охотятся клубы, н е смотря на то, что те долгое время находиться в лазарете. Также "бело-синие" готовы попрощаться с Виталием Буяльским, если по полузащитнику придет выгодное условие. Поэтому Ярмоленко может остаться в Киеве и без звездных партнеров по команде, а только стать наставником и лидером юного коллектива.