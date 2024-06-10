Черкасский ЛНЗ объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Олегом Дулубом и ассистентом наставника Александром Грановским. У обоих специалистов подошли к концу контрактные соглашения с клубом, которые стороны не продлили.

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Дулуб покинул пост главного тренера ЛНЗ

Олег Дулуб в качестве главного тренера возглавил команду 30 августа 2023 года. Александр Грановский, помощник главного тренера, присоединился к штабу 24 октября 2023 года.

Важно. "Фиолетовые" под руководством Олега Дулуба сыграли 25 матчей, в которых одержали 10 побед, 8 матчей сыграли вничью и потерпели 7 поражений. Клуб, который неудачно начал чемпионат, финишировал на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата УПЛ.

Напомним, Олег Дулуб стал главным тренером черкасцев после стартовых туров прошлого сезона, когда они отставали в турнирной таблице элитного дивизиона. Он заменил во главе клуба украинского специалиста Александра Ковпака.