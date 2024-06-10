Черкасский ЛНЗ объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Олегом Дулубом и ассистентом наставника Александром Грановским. У обоих специалистов подошли к концу контрактные соглашения с клубом, которые стороны не продлили.
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Дулуб покинул пост главного тренера ЛНЗ
Олег Дулуб в качестве главного тренера возглавил команду 30 августа 2023 года. Александр Грановский, помощник главного тренера, присоединился к штабу 24 октября 2023 года.
Напомним, Олег Дулуб стал главным тренером черкасцев после стартовых туров прошлого сезона, когда они отставали в турнирной таблице элитного дивизиона. Он заменил во главе клуба украинского специалиста Александра Ковпака.