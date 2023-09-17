Если бояться, то нет смысла продолжать играть: игрок Зари о своем возвращении после инфаркта

Фланговый защитник Зари Олег Данченко вернулся в состав команды после перенесенного инфаркта. Кандидат в сборную Украины готовится к матчу Лиги конференций против Гента.

В феврале 2023 года футбольное сообщество шокировало новость об игроке Зари Олеге Данченко, который пережил остановку сердца на тренировочных сборах в Турции. Затем 29-летний футболист перенес операцию, позволившую ему вернуться в любимую игру.

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Данченко: Надо набирать кондиции

Сейчас Олег Данченко уже тренируется с основной группой игроков Зари. В матчи с Металлистом 1925 (1:2) защитник впервые попал в заявку команды.

О своем состоянии здоровья после перенесенного инфаркта Данченко рассказал в комментарии УПЛ ТВ.

"Со здоровьем все хорошо, полностью восстановился. Свою готовность сейчас оцениваю процентов в 60, потихоньку набираю форму, все отлично. Восстановление тянулось долго, теперь надо набирать кондиции.

Никаких ограничений нет, работаю в общей группе. Трудно после семи месяцев, но хочется поскорее вернуться за счет погружения в работу", – рассказал Данченко.

Также игрок Зори рассказал, испытывает ли он страх перед возвращением на поле.

Если чего-то бояться, то нет смысла продолжать играть. Определенный страх присутствует, но это жизнь, и никто не знает, что будет завтра. Поэтому верю в лучшее!,

– сказал Данченко.

Отметим, что руководство Зари рассчитывает на Олега в новом сезоне. Подтверждением тому стало продление аренды правого латераля у греческого АЕКа.

Напомним, что уже 21 сентября луганская Заря сыграет свой первый матч в групповом раунде Лиги конференций. Соперником "мужиков" будет бельгийский Гент.