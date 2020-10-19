Издание France Football решило составить список одиннадцати лучших игроков в истории футбола. Для этого проводится опрос. На попадание в Dream Team претендует и Олег Блохин.

Бывший форвард киевского "Динамо" Олег Блохин среди номинантов на лучшего игрока на позиции левого нападающего по версии France Football.

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Кроме него, на победу в этой номинации претендует еще девять футболистов: Тьерри Анри, Драган Джаич, Райан Гиггз, Ривалдо, Роберто Ривелино, Роналдиньо, Криштиану Роналду, Карл-Хайнц Румменигге и Христо Стоичков.

В общем France Football составит свою сборную лучших игроков в истории футбола по схеме 3-4-3. Поэтому будет избран лишь однин центральный защитник, зато сразу два опорных полузащитника и два атакующих полузащитника. В категорию последних попали и некоторые нападающие.

Dream Team объявят 5 декабря.

Список претендентов на награду лучшего игрока по версии France Football

Вратари: Гордон Бэнкс, Джанлуиджи Буффон, Дино Дзофф, Икер Касильяс, Сепп Майер, Томас Нкоко, Мануэль Нойер, Эдвин ван дер Сар, Петер Шмейхель, Лев Яшин.

Центральные защитники: Франко Барези, Франц Беккенбауэр, Марсель Десаи, Матиас Заммер, Фабио Каннаваро, Рональд Куман, Бобби Мур, Даниель Пассарелла, Серхио Рамос, Гаэтано Ширеа.

Правые защитники: Джузеппе Бергоми, Клаудио Джентиле, Манфред Кальц, Карлос Альберто, Кафу, Филипп Лам, Джалма Сантус, Вим Сюрбир, Лилиан Тюрам, Берти Фогтс.

Левые защитники: Андеас Бреме, Пауль Брайтнер, Антонио Кабрини, Жуниор, Руд Крол, Пауло Мальдини, Марсело, Нилтон Сантус, Роберто Карлос, Джанчинто Факкетти.

Опорные полузащитники: Йожеф Божик, Серхио Бускетс, Пеп Гвардиола, Диди, Стивен Джеррард, Жерсон, Кларенс Зеедорф, Йозеф Масопуст, Лотар Маттеус, Йохан Нескенс, Андреа Пирло, Франк Райкаард, Фернандо Редондо, Бернд Шустер, Луис Суарес, Марко Тарделли, Жан Тигана, Пауло Роберто Фалькао, Хаби Алонсо, Хави.

Атакующие полузащитники: Роберто Баджо, Зинедин Зидан, Зико, Рууд Гуллит, Андреас Иньеста, Раймон Копа, Ладислав Кубала, Диего Марадона, Алессандро Маццола, Пеле, Мишель Платини, Ференц Пушкаш, Джанни Ривера, Хуан-Альберто Скьяффино, Сократеш, Альфредо Ди Стефано Франческо Тотти, Энцо Франческоли, Георге Хаджи, Бобби Чарльтон.

Правые нападающие: Дэвид Бекхэм, Джордж Бест, Гарринча, Жаирзиньо, Самуэль Это'О, Кевин Киган, Стэнли Мэтьюз, Лионель Месси, Арьен Роббен, Луиш Фигу.

Левые нападающие: Тьерри Анри, Олег Блохин, Драган Джаич, Райан Гиггз, Ривалдо, Роберто Ривелино, Роналдиньо, Криштиану Роналду, Карл-Хайнц Румменигге, Христо Стоичков.

Центральные нападающие: Марко Ван Бастен, Деннис Бергкамп, Джордж Веа, Кенни Данглиш, Эусебио, Шандор Кочиш, Йохан Кройф, Герд Мюллер, Ромарио, Роналдо.

Напомним, France Football является учредителем премии "Золотой мяч", которую ежегодно вручают лучшему футболисту Европы по итогам календарного года. Однако в 2020 году издание отказалось от вручения награды, объяснив свое решение тем, что сезон не был сыгран полностью из-за карантина.