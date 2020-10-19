Видання France Football вирішило скласти список одинадцяти найкращих гравців в історії футболу. Для цього проводиться опитування. На потрапляння до Dream Team претендує й Олег Блохін.

Колишній форвард київського "Динамо" Олег Блохін є серед номінантів на позицію найкращого гравця на позиції лівого нападника за версією France Football.

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Окрім нього, на перемогу у цій номінації претендує ще дев'ять футболістів: Тьєррі Анрі, Драган Джаїч, Раян Гіггз, Рівалдо, Роберто Рівеліно, Роналдіньо, Кріштіану Роналду, Карл-Хайнц Румменігге та Хрісто Стоїчков.

Загалом France Football складе свою збірну кращих гравців в історії футболу за схемою 3-4-3. Відтак буде обрано лише одного центрального захисника, натомість одразу двох опорних півзахисників та двох атакувальних півзахисників. До категорії останніх потрапили й деякі нападники.

Dream Team оголосять 5 грудня.

Список претендентів на нагороду найкращого гравця за версією France Football

Воротарі: Гордон Бенкс, Джанлуїджі Буффон, Діно Дзофф, Ікер Касільяс, Сепп Маєр, Томас Нкоко, Мануель Нойєр, Едвін ван дер Сар, Петер Шмайхель, Лев Яшин.

Центральні захисники: Франко Барезі, Франц Бекенбауер, Марсель Десаї, Матіас Заммер, Фабіо Каннаваро, Рональд Куман, Боббі Мур, Данієль Пассарелла, Серхіо Рамос, Гаетано Ширеа.

Праві захисники: Джузеппе Бергомі, Клаудіо Джентіле, Манфред Кальц, Карлос Альберто, Кафу, Філіпп Лам, Джалма Сантус, Вім Сюрбір, Ліліан Тюрам, Берті Фогтс.

Ліві захисники: Андеас Бреме, Пауль Брайтнер, Антоніо Кабріні, Жуніор, Руд Крол, Пауло Мальдіні, Марсело, Нілтон Сантус, Роберто Карлос, Джачінто Факкетті.

Опорні півзахисники: Йожеф Божик, Серхіо Бускетс, Пеп Гвардіола, Діді, Стівен Джеррард, Жерсон, Кларенс Зеєдорф, Йозеф Масопуст, Лотар Маттеус, Йохан Нескенс, Андреа Пірло, Франк Райкаард, Фернандо Редондо, Бернд Шустер, Луїс Суарес, Марко Тарделлі, Жан Тігана, Пауло Роберто Фалькао, Хабі Алонсо, Хаві.

Атакувальні півзахисники: Роберто Баджо, Зінедін Зідан, Зіко, Рууд Гулліт, Андреас Іньєста, Раймон Копа, Ладислав Кубала, Дієго Марадона, Алессандро Маццола, Пеле, Мішель Платіні, Ференц Пушкаш, Джанні Рівера, Хуан-Альберто Скьяффіно, Сократеш, Альфредо Ді Стефано, Франческо Тотті, Енцо Франческолі, Георге Хаджі, Боббі Чарльтон.

Праві нападники: Девід Бекхем, Джордж Бест, Гаррінча, Жаірзіньо, Самуель Ето'О, Кевін Кіган, Стенлі Метьюз, Ліонель Мессі, Арьєн Роббен, Луїш Фігу.

Ліві нападники: Тьєррі Анрі, Олег Блохін, Драган Джаїч, Раян Гіггз, Рівалдо, Роберто Рівеліно, Роналдіньо, Кріштіану Роналду, Карл-Хайнц Румменігге, Хрісто Стоїчков.

Центральні нападники: Марко Ван Бастен, Денніс Бергкамп, Джордж Веа, Кенні Дангліш, Еусебіо, Шандор Кочиш, Йоган Кройф, Герд Мюллер, Ромаріо, Роналдо.

Нагадаємо, France Football є засновником премії "Золотий м'яч", яку щорічно вручають найкращому футболісту Європи за підсумками календарного року. Однак у 2020 році видання відмовилося від вручення нагороди, пояснивши своє рішення тим, що сезон не був зіграний цілковито через карантин.