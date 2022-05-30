Окупанти знову "освобождают" спортивну інфраструктуру

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про те, що у Лимані російська армія зруйнувала сучасний велокомплекс. Він був єдиним в Україні.

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Велокомплекс у Лимані побудований за сучасними стандартами. Його відкрили лише у вересні 2021 року. На будівництво комплексу виділили шанелі кошти.

Велокомплекс зі спеціалізованою трасою BMX був єдиним у своєму роді на всю Україну. Ми його будували більше року в рамках президентської програми "Велике будівництво" і відкрили торік у вересні. Тепер цей комплекс став ще однією "військовою ціллю" російської армії. Зруйновано адміністративну будівлю, значних пошкоджень зазнали унікальні стартова рампа та траса BMX з трамплінами та віражами,

– зазначив Кириленко.

Також постраждала п’ятиповерхова будівля гуртожитку поруч, де були обладнані тренажерний зал із силовим та інтерактивним обладнанням, медичний і масажний кабінети, конференц-зала, їдальня та кімнати для проживання. У будівлі вибито вікна та частково пошкоджено дах.

Кириленко зазначив, що у 2022 році планували провести на велобазі у Лимані щонайменше два всеукраїнських турніри та один міжнародний.

Він не сумнівається у тому, що держава відновить комплекс і там проведуть не один міжнародний турнір.

Ці плани знищила Російська Федерація. Ми неодмінно все відновимо і ще проведемо в цьому комплексі не один турнір. А Росія за все заплатить. І поплатиться!

– наголосив Кириленко.



Окупанти зруйнували унікальний спортивний комплекс / Фото з фейсбуку Павла Кириленка



Загарбники нищать спортивну інфраструктуру / Фото з фейсбуку Павла Кириленка



Ось так виглядав комплекс / Фото з фейсбуку Павла Кириленка

Що відомо про велокомплекс у Лимані