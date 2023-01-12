Футбольная ассоциация Англии уже открыла дело из-за, возможно, договорной желтой карты защитника Оксфорда Кирона Брауна. Защитник хозяев получил предупреждение на 59-й минуте матча.

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Аномальное количество ставок

Однако как раз из-за нее возник скандал. Именно на желтую карточку для Брауна в этом поединке было сделано множество ставок в букмекерских компаниях.

Большинство из них было совершено еще до стартового свистка о начале встречи.

Как сообщает издание, Браун ясно знал, что должен получить "горчичник". Защитник контактировал с людьми, поставившими на него деньги, еще перед поединком.

Интересно и то, что желтая карточка Брауна стала единственной в матче в составе обеих команд.

Напомним, что поединок 1/32 финала Кубка Англии завершился разгромной победой Арсенала со счетом 0:3. Голы забивали Мохамед Эльнен и дублем отличился Эдди Нкетиа.

Обратите внимание! В четвёртом круге Кубка Англии Арсенал проведет матч против Манчестер Сити. Александр Зинченко впервые сыграет против бывшего клуба.

Что известно о Брауне, который может завязать с футболом из-за ставок