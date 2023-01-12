Футбольна асоціація Англії вже відкрила справу через, можливо, договірну жовту картку захисника Оксфорда Кірона Брауна. Оборонець господарів отримав попередження на 59-й хвилині матчу.

До теми Тепер зіграє проти МанСіті: Зінченко допоміг Арсеналу пройти далі в Кубку Англії – відеоогляд

Аномальна кількість ставок

Однак якраз через неї виник скандал. Саме на жовту картку для Брауна у цьому поєдинку була зроблена величезна кількість ставок у букмекерських компаніях.

Більшість із них були здійснені ще до стартового свистка про початок зустрічі.

Як повідомляє видання, Браун чітко знав, що повинен отримати "гірчичник". Захисник контактував зі людьми, які поставили на нього гроші, ще перед поєдинком.

Цікаво й те, що жовта картка Брауна стала єдиною у матчі у складі обох команд.

Нагадаємо, що поєдинок 1/32 фіналу Кубка Англії закінчився розгромною перемогою Арсенала з рахунком 0:3. Голи забивали Мохамед Ельнені та дублем відзначився Едді Нкетіа.

Зверніть увагу! У четвертому колі Кубка Англії Арсенал проведе матч проти Манчестер Сіті. Олександр Зінченко вперше зіграє проти колишнього клубу.

Що відомо про Брауна, який може зав'язати із футболом через ставки