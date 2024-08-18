Назревает громкий языковой скандал: украинская легкоатлетка стала на защиту русского языка
Источник:Трибуна
Украинская прыгунья в высоту Оксана Окунева решила защитить русский язык. На своей странице в фейсбуке она написала пост, в котором в грубой форме призвала не разделять украинцев по языковому признаку.
Оксана Окунева написала скандальный пост в фейсбуке, который поднимает языковой вопрос и защитила русский язык. Однако впоследствии спортсменка удалила сообщение.
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Скандальное сообщение Окуневой
Спортсменка обратилась на русском языке к националистам Западной Украины и призвала их не разделять украинский народ.
"Как надоело видеть посты о том, как позорят русский язык.
Говорю для националистов из Западной Украины. Отталкиваясь от исторических фактов, украинский и русские языки происходят от древнерусского языка. Славяне были разделены на племена, каждое имело свои диалекты и акценты. Большинство коренных граждан Украины, их предков, живших еще до появления Украины, говорили и говорят на русском.
Русский язык придумал не Путин и не Ельцин, не их предшественники!
Как говорил украинский поэт Тарас Шевченко: "Чужому учитесь, и своего не чурайтесь".
Если на нашем русском языке говорит враг, мы не должны его стесняться. Призываю националистов не разделять великий украинский народ по языковому признаку", – написала Оксана Окунева у себя в фейсбуке.
Сообщение легкоатлетки распространил себе инстаграм-аккаунт Ukrainian Athletics, однако и он вскоре удалил скриншот.
Сообщение Оксаны Окуневой / Фото с сайта "Трибуна"
Отметим, что личный рекорд легкоатлетки – высота 1,98 метра.