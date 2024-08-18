Оксана Окунева написала скандальный пост в фейсбуке, который поднимает языковой вопрос и защитила русский язык. Однако впоследствии спортсменка удалила сообщение.

Читайте также У моего папы случился инсульт, – Климец рассказала о личных проблемах накануне Олимпиады-2024

Скандальное сообщение Окуневой

Спортсменка обратилась на русском языке к националистам Западной Украины и призвала их не разделять украинский народ.

"Как надоело видеть посты о том, как позорят русский язык.

Говорю для националистов из Западной Украины. Отталкиваясь от исторических фактов, украинский и русские языки происходят от древнерусского языка. Славяне были разделены на племена, каждое имело свои диалекты и акценты. Большинство коренных граждан Украины, их предков, живших еще до появления Украины, говорили и говорят на русском.

Русский язык придумал не Путин и не Ельцин, не их предшественники!

Как говорил украинский поэт Тарас Шевченко: "Чужому учитесь, и своего не чурайтесь".

Если на нашем русском языке говорит враг, мы не должны его стесняться. Призываю националистов не разделять великий украинский народ по языковому признаку", – написала Оксана Окунева у себя в фейсбуке.

Сообщение легкоатлетки распространил себе инстаграм-аккаунт Ukrainian Athletics, однако и он вскоре удалил скриншот.



Сообщение Оксаны Окуневой / Фото с сайта "Трибуна"

Справка. Оксана Окунева – семикратная чемпионка Украины в прыжках в высоту, участница Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и победительница Универсиады-2017.

Отметим, что личный рекорд легкоатлетки – высота 1,98 метра.