Оксана Окунєва написала скандальний пост у фейсбуці, який порушує мовне питання та захистила російську мову. Однак згодом спортсменка видалила допис.

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Скандальний допис Окунєвої

Спортсменка звернулася російською мовою до націоналістів Західної України та закликала їх не розділяти український народ.

"Як набридло бачити пости про те, як ганьблять російську мову.

Кажу для націоналістів із Західної України. Відштовхуючись від історичних фактів, українська та російські мови походять від давньоруської мови. Слов'яни були поділені на племена, кожне мало свої діалекти та акценти. Більшість корінних громадян України, їхніх предків, що жили ще до появи України, говорили та говорять російською.

Російську мову вигадав не Путін і не Єльцин, не їх попередники!

Як казав український поет Тарас Шевченко: "Чужому вчіться, й свого не цурайтесь".

Якщо нашою російською мовою говорить ворог, ми не повинні його соромитися. Закликаю націоналістів не розділяти великий український народ за мовною ознакою", – написала Оксана Окунєва у себе в фейсбуці.

Допис легкоатлетки поширив собі інстаграм-акаунт Ukrainian Athletics, однак і він незабаром видалив скриншот.



Допис Оксани Окунєвої / Фото з сайту "Трибуна"

Довідка. Оксана Окунєва – семиразова чемпіонка України у стрибках у висоту, учасниця Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро та переможниця Універсіади-2017.

Відзначимо, що особистий рекорд легкоатлетки – висота 1,98 метра.