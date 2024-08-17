Для Ирины Климец Олимпиада в Париже стала третьей в спортивной карьере. Спортсменка перед ответственными соревнованиями набрала отличную форму.

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Моральное истощение помешало достойно выступить на Олимпиаде

По словам легкоатлетки, ее физическая подготовка была одной из лучших. На чемпионате Украины, который состоялся в феврале, Ирина метнула молот на 71,35 метра. По прогнозам спортсменка должна была выполнить квалификационный норматив на Олимпиаде. Однако в дело вмешались семейные обстоятельства, которые помешали полноценно подготовиться к Играм.

"В конце марта у моего папы случился инсульт, и мне пришлось прервать подготовку и тренировочные сборы, чтобы остаться дома и помочь маме ухаживать за отцом. У меня в то время было моральное истощение, и сейчас оно также есть.

Несмотря на все старания и хорошие результаты на тренировках, последние моменты соревнований были полны волнений и желания показать результат, но не все получилось. Это нужно принять и двигаться дальше", – рассказала Климец.

Напомним, что на Олимпийских играх в Париже Ирина Климец с результатом 66,95 метра заняла 26 место. Украинская легкоатлетка вынуждена была покинуть турнир на стадии квалификации.