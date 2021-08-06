При певних розкладах Лівач ще може поборотися за бронзу, але для цього потрібно потрапити у втішний раунд.

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А це залежить знову ж від китаянки Сунь Янань. Якщо вона вийде в фінал, то Лівач отримає свій шанс.

В 1/8-й українка перемогла представницю Нігерії Ідріс Аворшаі з рахунком 10:0.

Хто така Оксана Лівач