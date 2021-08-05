Наибольшее представительство в Украине будет в гребле на байдарках и каноэ – 8 атлетов, а также в артистическом плавании – так же 8 синхронисток. Они будут выступать в технической программе в команде.

К теме Медальный зачет Украины на Олимпиаде в Токио

Также 6 августа будут соревноваться украинские каратисты. В дебютный день каратэ на токийской Олимпиаде Анжелика Терлюга завоевала "серебро", на следующий день будут выступать Анита Серегина и Станислав Горуна. Начало их выступлений – не ранее 6:40 по киевскому времени.

Расписание украинцев на Олимпиаде 6 августа

23:30 (старт – 5 августа по киевскому времени). Легкая атлетика: спортивная ходьба. Иван Банзерук, Марьян Закальницький, Валерий Литанюк (финал, 50 км)

3:37. Гребля на каноэ. Анастасия Четверикова, Людмила Лузан (отборочные заезды, 500 метров, двойка)

3:52. Гребля на каноэ. Павел Алтухов (отборочные заезды, 1000 метров, одиночка)

4:16. Гребля на каноэ. Юрий Вандюк (отборочные заезды, 1000 метров, одиночка)

4:20. Художественная гимнастика. Кристина Пограничная, Виктория Оноприенко (многоборье, квалификация)

4:30. Гребля на байдарках. Мария Повх, Анастасия Тодорова, Людмила Куклиновская, Мария Кичасова-Скорик (отборочные заезды, 500 метров, четверка)

Не ранее 6:00. Вольная борьба. Оксана Ливач (1/8 финала, до 50 кг)

Не ранее 6:40. Каратэ. Анита Серегина (групповой этап)

8:50. Художественная гимнастика. Кристина Пограничная, Виктория Оноприенко (многоборье, квалификация)

09:00. Прыжки в воду. Алексей Середа (квалификация, вышка, 10 метров)

9:30. Велоспорт. Елена Старикова, Любовь Басова (квалификация, спринт)

10:30. Легкая атлетика: спортивная ходьба. Людмила Оляновская, Мария Сахарук, Анна Шевчук (финал, 20 км)

Не ранее 11:30. Каратэ. Станислав Горуна (групповой этап)

13:30. Артистическое плавания. Екатерина Резник, Ксения Сидоренко, Алина Шинкаренко, Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, Марта Федина, Владислава Алексиива, Марина Алексиива (командные соревнования, техническая программа)

За 13 дней соревнований Олимпиады-2020 Украина получила 13 медалей. Единственное "золото" выиграл борец Жан Беленюк.