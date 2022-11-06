В японском Токио прошел чемпионат мира по бадминтону и парабадминтону. Более 300 атлетов из 35 стран съехались в Японию, чтобы побороться за медали в своих категориях.

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Среди участников были и представители Украины. Громкого успеха на турнире добилась наша паралимпийка Оксана Козина. Девушка выиграла золотую медаль.

В финале украинка одолела соперницу из Турции Халиме Йылдыз - 20:22 / 21:18 / 21:14. Успех Козины действительно выдающийся, ведь для Украины это первое золото на чемпионатах мира по бадминтону и парабадминтону.

Еще два наших представителя закончили свой путь раньше. Александр Чирков занял пятое место, а Нина Козлова не смогла пробиться в плей-офф из группы.

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Отметим, что Оксана покинула Украину в начале полномасштабной войны и остановилась во французском Лилле. При поддержке нашей диаспоры и местной федерации Козина смогла продолжить тренировку и подготовку к чемпионату мира.

При этом паралимпийка родом из Днепра отметила, что посвятила победу родным, которые сейчас находятся в Украине. Один из них – брат Оксаны – военный.