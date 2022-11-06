У японському Токіо пройшов чемпіонат світу з бадмінтону та парабадмінтону. Більше 300 атлетів з 35 країн з'їхались до Японії, щоб поборотись за медалі у своїх категоріях.

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Серед учасників були і представники з України. Гучного успіху на турнірі досягла наша паралімпійка Оксана Козина. Дівчина виграла золоту медаль.

У фіналі українка здолала суперницю з Туреччини Халіме Їлдиз – 20:22 / 21:18 / 21:14. Успіх Козини і справді визначний, адже для України це перше золото на чемпіонатах світу з бадмінтону та парабадмінтону.

Ще два наших представники закінчили свій шлях раніше. Олександр Чирков посів п'яте місце, а Ніна Козлова не змогла пробитись у плей-офф з групи.

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Відзначимо, що Оксана залишила Україну на початку повномасштабної війни та зупинилась у французькому Ліллі. За підтримки нашої діаспори та місцевої федерації Козина змогла продовжити тренування та підготовку до чемпіонату світу.

При цьому паралімпійка родом з Дніпра зазначила, що присвятила перемогу рідним, які наразі перебувають в Україні. Один із них – брат Оксани – є військовим.