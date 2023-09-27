Жена пресс-секретаря Путина Татьяна Навка использует спорт для продвижения пропаганды Кремля. При этом бывшая фигуристка получает щедрое финансирование из бюджета России.

Татьяна Навка с начала военного вторжения России находится под санкциями США и ЕС. Это и неудивительно, учитывая ее поддержку кровавого путинского режима, щедро ее финансирующего за лояльность.

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"Российская бригада" создает негатив о неудобных спортсменах

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл прокомментировала поведение супруги пресс-секретаря Путина. Кремль использует бывшую фигуристку вместе с другими известными спортсменами для создания негативного имиджа украинцев.

У них там в России есть целая бригада людей… Скажу честно – Ирина Роднина, Татьяна Тарасова, Александр Жулин, Татьяна Навка, Илья Авербух. Когда прессе нужна какая-то негативная информация, когда нужно что-то негативное сказать о других спортсменах, они обращаются к этим людям. И эта бригада говорит плохое,

– рассказала Баюл.

Чтобы дискредитировать в глазах спортивной общественности Оксану Баюл, вышеназванные "эксперты" называли украинскую чемпионку "дурой" и "безумной". Однако знаменитая фигуристка нашла, что ответить рупорам пропаганды.

"Я довольно долго молчала, потому что мне на самом деле безразлично этих людей. Я знаю, кто я. Я знаю, сколько я сделала и сколько помогала, помогаю и буду помогать другим. Как человека, меня довольно трудно сломать.

Поэтому когда Татьяна Навка говорит: "Оксане Баюл нужна помощь", я отвечаю: "Какая помощь мне нужна? Финансовая – точно не нужна. Все, чего я достигла, я достигла своим трудом и своими руками. А вот как ты этого добилась – это уже другой вопрос". Очевидно, им это не нравится. А мне – смешно", – сказала Баюл.

Что известно о Татьяне Навке