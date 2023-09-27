Финансируется из корыта Путина: Баюл поставила на место супругу Пескова
Источник:Спорт 24
Жена пресс-секретаря Путина Татьяна Навка использует спорт для продвижения пропаганды Кремля. При этом бывшая фигуристка получает щедрое финансирование из бюджета России.
Татьяна Навка с начала военного вторжения России находится под санкциями США и ЕС. Это и неудивительно, учитывая ее поддержку кровавого путинского режима, щедро ее финансирующего за лояльность.
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"Российская бригада" создает негатив о неудобных спортсменах
Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл прокомментировала поведение супруги пресс-секретаря Путина. Кремль использует бывшую фигуристку вместе с другими известными спортсменами для создания негативного имиджа украинцев.
У них там в России есть целая бригада людей… Скажу честно – Ирина Роднина, Татьяна Тарасова, Александр Жулин, Татьяна Навка, Илья Авербух. Когда прессе нужна какая-то негативная информация, когда нужно что-то негативное сказать о других спортсменах, они обращаются к этим людям. И эта бригада говорит плохое,
– рассказала Баюл.
Чтобы дискредитировать в глазах спортивной общественности Оксану Баюл, вышеназванные "эксперты" называли украинскую чемпионку "дурой" и "безумной". Однако знаменитая фигуристка нашла, что ответить рупорам пропаганды.
"Я довольно долго молчала, потому что мне на самом деле безразлично этих людей. Я знаю, кто я. Я знаю, сколько я сделала и сколько помогала, помогаю и буду помогать другим. Как человека, меня довольно трудно сломать.
Поэтому когда Татьяна Навка говорит: "Оксане Баюл нужна помощь", я отвечаю: "Какая помощь мне нужна? Финансовая – точно не нужна. Все, чего я достигла, я достигла своим трудом и своими руками. А вот как ты этого добилась – это уже другой вопрос". Очевидно, им это не нравится. А мне – смешно", – сказала Баюл.
Что известно о Татьяне Навке
- Татьяна Навка родилась в Украине, где начала заниматься фигурным катанием. В 13-летнем возрасте спортсменка переехала в Москву, после чего забыла о своей Родине.
- После распада Советского Союза Навка уехала в США, где получила американское гражданство.
- На спортивных соревнованиях Навка выступала за Белоруссию и Россию. После "золота" Олимпийских игр-2006 Навка вернулась в Россию.
- Известная фигуристка пользовалась особым вниманием Путина, выделившего ей квартиру в Москве и обеспечившего финансово. Вскоре Навка стала женой пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
- За деньги федерального бюджета РФ Навка организует ледовые шоу, в которых участвуют известные звезды фигурного катания. В частности, жене Пескова удалось привлечь украинца Виктора Петренко.
- В 2022 году Татьяна Навка была включена в санкционный список США "против кремлевской элиты". Бывшая фигуристка владеет недвижимостью в элитном пригороде Москвы, где живет Путин. Также она владеет квартирами в Крыму, который в 2014 году оккупировала Россия.