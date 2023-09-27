Татьяна Навка від початку військового вторгнення Росії перебуває під санкціями США та ЄС. Це й не дивно, враховуючи її підтримку кривавого путінського режиму, який щедро її фінансує за лояльність.

До теми Війна зірвала усі маски, – легендарна Баюл "рознесла" олімпійського призера, який зрадив Україну

"Російська бригада" створює негатив про незручних спортсменів

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл прокоментувала поведінку дружини прессекретаря Путіна. Кремль використовує колишню фігуристку разом з іншими відомими спортсменами для створення негативного іміджу українців.

У них там в Росії є ціла бригада людей… Скажу чесно – Ірина Родніна, Тетяна Тарасова, Олександр Жулін, Тетяна Навка, Іллюша Авербух. Коли пресі потрібна якась негативна інформація, коли потрібно щось негативне сказати про інших спортсменів, вони звертаються до цих людей. І ця бригада говорить погане,

– розповіла Баюл.

Щоб дискредитувати в очах спортивної громадськості Оксану Баюл, вищеназвані "експерти" називали українську чемпіонку "дурепою" та "недоумкуватою". Проте прославлена фігуристка знайшла, що відповісти рупорам пропаганди.

"Я досить тривалий час мовчала, бо мені насправді байдуже на цих людей. Я знаю, хто я. Я знаю, скільки я зробила і скільки допомагала, допомагаю і буду допомагати іншим. Як людину, мене досить важко зламати.

Тож коли Тетяна Навка каже: "Оксані Баюл потрібна допомога", я відповідаю: "Яка допомога мені потрібна? Фінансова – точно не потрібна. Усе, чого я досягнула, я досягнула своєю працею і своїми руками. А ось як ти цього добилась – це вже інше питання". Зрозуміло, їм це не подобається. А мені – смішно", – сказала Баюл.

Що відомо про Татьяну Навку